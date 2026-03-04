La maison de femmes, de Mélisa Godet + RENCONTRE, Cinéma du TNB, Rennes

La maison de femmes, de Mélisa Godet + RENCONTRE Dimanche 8 mars, 14h00 Cinéma du TNB Ille-et-Vilaine

La maison de femmes, de Mélisa Godet

À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance. Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable.

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes

Séance suivie d’une rencontre avec l’équipe de la Maison des femmes Santé du CHU de Rennes Cinéma rencontre