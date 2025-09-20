La Maison de Fer en Meccano™ Maison de Fer Poissy

La Maison de Fer en Meccano™ Samedi 20 septembre, 10h30 Maison de Fer Yvelines

Places limitées

La Maison de Fer vous invite à venir découvrir son histoire et son architecture unique avant de vous lancer dans la construction d’un modèle réduit imaginé par la célèbre marque de jeux Meccano™.

Maison de Fer 2 ter allée des Glaieuls 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « maisondefer@ville-poissy.fr »}]

Atelier créatif

Ministère de la Culture