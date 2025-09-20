La Maison de Fer en Meccano™ Maison de Fer Poissy
Places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00
Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00
La Maison de Fer vous invite à venir découvrir son histoire et son architecture unique avant de vous lancer dans la construction d’un modèle réduit imaginé par la célèbre marque de jeux Meccano™.
Maison de Fer 2 ter allée des Glaieuls 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « maisondefer@ville-poissy.fr »}]
Atelier créatif
Ministère de la Culture