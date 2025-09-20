La Maison de la Faune de Murat Maison de la Faune Murat

La Maison de la Faune de Murat Maison de la Faune Murat samedi 20 septembre 2025.

La Maison de la Faune de Murat 20 et 21 septembre Maison de la Faune Cantal

Adulte : 5,00 €; Enfant (de 5 à 18 ans) : 3,00 €; Réduit / familles nombreuses : 3,50 €, Groupe (10 personnes) : 2,50€ (enfants) et 4 € (adultes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ancien Hôtel de Sous-préfecture, cet immeuble du XVIème était propriété de la famille Teilhard Laterrisse. Aujourd’hui la Maison de la Faune présente sur 4 niveaux des collections animalières présentées dans des biotopes reconstitués.

Maison de la Faune Place de l’Hôtel de ville, 15300 Murat Murat 15300 Murat Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Ancien Hôtel de Sous-préfecture, cet immeuble du XVIème était propriété de la famille Teilhard Laterrisse. Aujourd’hui la Maison de la Faune présente sur 4 niveaux des collections animalières dans…

GillesChabrier