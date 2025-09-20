La Maison de la gemme vous ouvre ses portes Maison de la Gemme Lesperon

La Maison de la gemme vous ouvre ses portes Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Maison de la Gemme Landes

Sur réservation. Maximum 10 personnes. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

À la découverte du gemmage

Dès 10h, l’équipe de bénévoles vous accueille chaleureusement autour de l’ancienne bergerie pour une visite immersive ponctuée de plusieurs ateliers :

Démonstration de gemmage

Histoire et gestion de la forêt

Utilisation actuelle de la gemme

Découverte du chemin du résinier

À 11h, ne manquez pas le diaporama commenté par Gilles Labeyrie, consacré à « L’histoire de la forêt landaise ». Un moment d’échange et de transmission à ne pas rater.

Une rencontre authentique autour de la récolte de la résine et des Hommes qui en ont fait un savoir-faire unique .

Maison de la Gemme 635 route du Bourruguet, 40260 Lesperon Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 80 20 06 29 https://tourisme.paysmorcenais.fr/tourisme/fiche/e6c90a2e-0a01-4fce-8db9-eaa48cca6f89/PCUAQU040V50BPLB/PCU/646/patrimoine_culturel [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 20 06 29 »}] Venez découvrir la maison de la Gemme, espace présentant sous forme de salle d’exposition et de musée vivant, le gemmage local et ses activités associées. Cette ancienne bergerie a été réhabilitée en salle d’exposition.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Paul Vignier