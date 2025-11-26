La Maison de la Lieutenance ouvre ses portes pour Noël Maison de la Lieutenance Cognac
La Maison de la Lieutenance ouvre ses portes pour Noël Maison de la Lieutenance Cognac vendredi 19 décembre 2025.
La Maison de la Lieutenance ouvre ses portes pour Noël
Maison de la Lieutenance 5 rue Grande Cognac Charente
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-24
2025-12-19
Nous vous invitons à découvrir la Maison de la Lieutenance, un lieu intimiste et chargé d’histoire, datant de 1492.
English :
We invite you to discover the Maison de la Lieutenance, an intimate setting steeped in history, dating back to 1492.
German :
Wir laden Sie ein, das Maison de la Lieutenance zu entdecken, einen intimen und geschichtsträchtigen Ort aus dem Jahr 1492.
Italiano :
Vi invitiamo a scoprire la Maison de la Lieutenance, un ambiente intimo e ricco di storia, risalente al 1492.
Espanol :
Le invitamos a descubrir la Maison de la Lieutenance, un marco íntimo cargado de historia, que se remonta a 1492.
