Rencontre littéraire : « Les sources » – La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris, 11 juin 2025, Paris.

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e et Andrea Eichenberger, autrice et habitante du quartier, vous invitent à une discussion autour de son dernier livre : “Les sources”.

Le mercredi 11 juin 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit

Gratuit. Sur inscription à maison.asso.11@paris.fr

Public jeunes et adultes.

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne 8, rue du général Renault 75011 Paris

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif

