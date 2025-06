Fresque des nouveaux récits – transition écologique et solidaire – La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris 24 juin 2025

L’objectif de la Fresque des nouveaux récits est de montrer l’influence des récits sur le cerveau et les comportement des personnes. Elle aide à casser les codes et les verrous socio-cognitifs que nous avons et qui nous empêchent d’agir concrètement pour la transition écologique et solidaire.

Gratuit. Sur inscription à maison.asso.11@paris.fr

Le mardi 24 juin 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne 8, rue du général Renault 75011 Paris

maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif

Fresque des nouveaux récits – transition écologique et solidaire