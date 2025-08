Apéro de quartier : C’est la rentrée ! La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris

Apéro de quartier : C’est la rentrée ! La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris jeudi 4 septembre 2025.

Pour cet apéro citoyen de rentrée, la MVAC et les Conseils de Quartier vous convient à un moment convivial et familial.

Au programme : jeux géants pour enfants, karaoké, buvette et sports, présentation des événements et du programme de septembre à décembre 2025.

Chaque premier jeudi du mois, venez prendre un apéro à la Maison de Vie Associative et Citoyenne ! C’est l’occasion de se rencontrer dans un cadre convivial et de découvrir les Conseils de Quartier et les associations de l’arrondissement… Entrée libre

Le jeudi 04 septembre 2025

de 17h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-04T20:00:00+02:00

fin : 2025-09-04T23:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-04T17:00:00+02:00_2025-09-04T20:00:00+02:00

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne 8, rue du général Renault 75011 rue du général Renault / rue du Général BlaiseParis

+33155283590 maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif