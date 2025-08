Repair café : venez réparer votre appareil électrique ! Gratuit La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris

Repair café : venez réparer votre appareil électrique ! Gratuit La Maison de la Vie Associative et Citoyenne Paris samedi 27 septembre 2025.

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e et le Repair cafe Paris 11 vous proposent une session de 4h pour redonner une second souffle à vos appareils électroniques/électroménager qui commencent à se faire vieux ! Une super solution de réemploi et qui plus est responsable.

Aspirateur, bouilloire… Vous avez un objet électrique qui ne fonctionne plus ? Venez apprendre à le réparer avec le collectif Repair cafe Paris 11 !

Le samedi 27 septembre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit

Gratuit, sur inscription à rcpn@ouvaton.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T17:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T14:00:00+02:00_2025-09-27T18:00:00+02:00

La Maison de la Vie Associative et Citoyenne 8, rue du général Renault 75011 Paris

https://www.repaircafeparis.fr/ maison.asso.11@paris.fr https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif https://www.facebook.com/people/Maison-de-la-vie-associative-et-citoyenne-du-11e/100088124313827/?notif_id=1701176538282407¬if_t=profile_plus_admin_invite&ref=notif