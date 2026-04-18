La maison de l’alimentation itinérante Escape Game Place de la République Pont-l’Abbé

Pont-l’Abbé

La maison de l’alimentation itinérante Escape Game

Place de la République Maison de l’Alimentation Itinérante Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Escape Game

À travers plusieurs énigmes, l’escape game sensibilise à différentes thématiques de la filière pêche et aquaculture dans le pays de Cornouaille.

Découvrez les métiers et techniques de pêche, comment décrypter une étiquette, ou encore les propriétés nutritionnelles des produits de la mer, et résolvez l’énigme finale, le tout en vous amusant !Accessible aux petits et aux grands !

Le concept

La Maison de l’Alimentation Itinérante est un projet imaginé par l’association Aux Goûts Du Jour.

La Maison de l’Alimentation Itinérante, matérialisée par une petite maison en bois (tiny house) créée par l’association Aux Goûts Du Jour, organise, en lien avec les acteurs/trices de chaque territoire breton où elle fait étape, un programme varié d’actions en faveur du Bien Manger, destiné aux habitant.e.s, aux entreprises et aux collectivités locales animations, formations et accompagnements.

L’objectif est de contribuer à l’évolution effective des comportements alimentaires des enfants et des adultes, ainsi que des circuits de décision et de production locaux en faveur de la mise en place d’une alimentation saine et durable pour tou.te.s.

Sillonnant la Bretagne depuis 2021, elle fera une dizaine d’escales d’au moins un mois. Lors de chaque étape, de nombreuses actions seront proposées sur tout le territoire ateliers scolaires, formations professionnelles, accompagnement d’entreprises, ateliers pour le grand public…

Ainsi, plus de 100 000 personnes seront sensibilisées, formées et accompagnées vers une alimentation saine et durable !

Voici les ateliers .

Place de la République Maison de l’Alimentation Itinérante Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

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English : La maison de l’alimentation itinérante Escape Game

L’événement La maison de l’alimentation itinérante Escape Game Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Destination Pays Bigouden