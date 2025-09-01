La Maison de l’animal : toute la programmation du 1er au 6 septembre Maison de l’animal Paris

La Maison de l’animal : toute la programmation du 1er au 6 septembre Maison de l’animal Paris lundi 1 septembre 2025.

La Maison de l’animal ouvre à nouveau ses portes et toute l’équipe de la Mission animal en ville vous accueille du 1 au 6 septembre 2025, sur le thème du bien-être des animaux.

Au

programme cette semaine

Des animations scolaires et périscolaires. La Maison de l’animal accueille des classes et des centres de loisirs pour des animations de découverte et de sensibilisation sur l’animal en ville, domestique ou sauvage. Le mercredi 3 septembre de 14 heures 30 à 16 heures : « Dans la peau d’un chien », atelier de découverte du comportement du chien et de prévention des morsures réalisé par Le chien du citoyen, comportementaliste canin.

Les demandes d’animations et de réservation se font via l’adresse animalenville@paris.fr

La grande exposition interactive sur le thème du bien-être des animaux d’élevage conçue par l’association Welfarm : Les animaux, l’élevage et moi. Une exposition à la fois scientifique et ludique à découvrir seul, en famille ou entre amis.

Les consultations vétérinaires solidaires le jeudi, par l’association Vétérinaires Pour Tous (uniquement sur RDV – dispositif sous conditions de ressources).

Le coin lecture : une bibliothèque thématique pour petits et grands est accessible à tous. Vous pouvez également profiter de ce coin convivial pour passer un moment, avec votre animal. Accès à la terrasse s’il fait beau. Et pour tous les enfants, le mercredi 3 septembre après-midi, le temps de lecture d’histoires sur le thème de la semaine proposé par la médiathèque Hélène Berr (accès libre et gratuit).

Et pour clôturer la semaine, la Maison de l’animal accueille le samedi le colloque « Quelles perspectives pour la protection des animaux dans nos sociétés ? » organisé par l’APRAD, Association de Protection des Animaux par le Droit.

Votre animal est le bienvenu à la Maison de l’animal

Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo, Paris 12e

Accès, en

métro : Lignes M6 et M14 – arrêt Bercy / en

bus : Lignes 24,

N32, 71 et 215 – Arrêt Bercy-Aréna / Ligne 64 et M14 – Arrêt Cour Saint-Emilion

Ouverte une semaine par mois , la Maison de l’animal, située dans le Chai de Bercy (12e) accueille tous les amoureux des animaux en ville. On y trouve des activités pour tous les âges, et des bons conseils ! Des animations pédagogiques et de sensibilisation y sont proposées pour petits et grands, une semaine par mois.

Du lundi 01 septembre 2025 au samedi 06 septembre 2025 :

gratuit

Tout public.

Date(s) :

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr