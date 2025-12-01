La Maison de l’animal : toute la programmation Maison de l’animal Paris

La Maison de l’animal ouvre à nouveau ses portes et toute l’équipe de la Mission animal en ville vous accueille du 1er au 6 décembre 2025, sur le thème du Noël des animaux. Autour de ce thème, des événements solidaires et des adoptions responsables.

Au programme :

– Une exposition d’œuvres picturales présentées par deux associations, Poils et Plumes des Buttes et l’APRAD (Association de protection des animaux par le droit) (tout le détail dans l’événement Que Faire A Paris en bas de cette page).

– Une borne d’adoption d’animaux de refuges (réseau d’associations Paw et Seconde Chance) en partenariat avec Animalis.

Venez vous faire photographier avec votre animal grâce au PhotoBooth à votre disposition du jeudi 4 au samedi 6 décembre (gratuit – en accès libre).

Pour les enfants :

Mercredi 3 décembre (14 heures 30 à 16 heures) : « Histoires d’animaux pour petites et grandes oreilles ». La médiathèque Hélène Berr s’invite à la Maison de l’animal avec au menu, des lectures de contes et d’albums et un kamishibaï (théâtre à histoires d’origine japonaise). Accès libre (voir le Que Faire A Paris en bas de cette page).

Samedi 6 décembre (10 heures à 12 heures) : l’atelier philo des enfants sur le thème « Des animaux, des machines et nous ». Sur inscription (voir en bas de cette page).

Pour tous :

Samedi 6 décembre (14 heures 30 à 17 heures 30) : le loto solidaire des animaux, organisé par les associations Vétérinaires Pour Tous et Gamelles Pleines, en partenariat avec Animalis. Pour s’amuser, en famille, entre amis, pour la cause des animaux. Sur inscription (voir en bas de cette page).

Et toujours :

Les consultations vétérinaires solidaires, par l’association Vétérinaires Pour Tous, ont lieu le jeudi après-midi uniquement sur rendez-vous (dispositif sous conditions de ressources).

Le coin lecture : une bibliothèque thématique pour petits et grands et des jeux sont accessibles à tous toute la semaine. Vous pouvez également profiter de ce coin convivial pour passer un moment, avec votre animal. Accès à la terrasse s’il fait beau.

Une boîte à dons pour l’association Gamelles pleines est à votre disposition : vous pouvez y déposer des aliments pour chiens et chats, des jouets, laisses, colliers, vêtements, plaids…

Votre animal est le bienvenu à la Maison de l’animal.

Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo, Paris 12e

Accès, en métro : Lignes M6 et M14 – arrêt Bercy / en bus : Lignes 24, N32, 71 et 215 – Arrêt Bercy-Aréna / Ligne 64 et M14 – Arrêt Cour Saint-Emilion

Ouverte une semaine par mois , la Maison de l’animal, située dans le Chai de Bercy (12e) accueille tous les amoureux des animaux en ville. On y trouve des activités pour tous les âges, et des bons conseils !

Du lundi 01 décembre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 17h30

lundi

de 13h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-01T14:00:00+01:00

fin : 2025-12-06T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-01T13:00:00+02:00_2025-12-01T17:30:00+02:00;2025-12-02T10:00:00+02:00_2025-12-02T17:30:00+02:00;2025-12-03T10:00:00+02:00_2025-12-03T17:30:00+02:00;2025-12-04T10:00:00+02:00_2025-12-04T17:30:00+02:00;2025-12-05T10:00:00+02:00_2025-12-05T17:30:00+02:00;2025-12-06T10:00:00+02:00_2025-12-06T17:30:00+02:00

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr