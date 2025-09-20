La Maison de l’eau, de la pêche et de la nature Maison de l’eau, de la pêche et de la nature Roubaix

La Maison de l’eau, de la pêche et de la nature Maison de l’eau, de la pêche et de la nature Roubaix samedi 20 septembre 2025.

La Maison de l’eau, de la pêche et de la nature Samedi 20 septembre, 14h00 Maison de l’eau, de la pêche et de la nature Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Longtemps moteur de la croissance économique et démographique de Roubaix, le canal a marqué l’histoire de la ville. Il est aujourd’hui un espace de nature, de loisirs et de patrimoine. La Maison de l’eau, de la pêche et de la nature accompagne cette transformation en valorisant le site et en transmettant les savoir-faire liés à son histoire.

Pour les Journées européennes du patrimoine, la Maison de l’eau, de la pêche et de la nature propose

Une initiation à la pêche au coup à la roubaisienne

à la pêche au coup à la roubaisienne Une dégustation des plantes sauvages du canal

des plantes sauvages du canal Un escape game nature et patrimoine pour enquêter autour d’une espèce emblématique du canal

Maison de l’eau, de la pêche et de la nature 202 Grande Rue 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France

Longtemps moteur de la croissance économique et démographique de Roubaix, le canal a marqué l’histoire de la ville. Il est aujourd’hui un espace de nature, de loisirs et de patrimoine. La Maison de à…

Canal de Roubaix © A. Loubry