La Maison de l’Éclusier Menu Saint-Valentin 2026 Port du Collet Les Moutiers-en-Retz vendredi 13 février 2026.

Port du Collet 6 Quai Jean Mounès Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2026-02-13 19:00:00
2026-02-13 2026-02-14

Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant La Maison de l’Eclusier situé au port du Collet aux Moutiers-en-Retz.
Menu Saint-Valentin

❤ ❤ ❤

Entrée
Assiette Terre et Mer
(foie gras, saumon fumé et anguille fumée maison)
OU
Assiette de 3 coquillages farcies
OU
Camembert rôti et jambon ibérique
OU
Effiloché d’araignée et Saint-jacques fumés

Plat
Venaison de Cupidon
OU
Duo d’anguilles et grenouilles
OU
Pavé de boeuf, sauce au poivre
OU
Sandre au beurre blanc

Dessert
Délice des amoureux
OU
Assiette de fromage locale
OU
Nougat glacé Des délices de l’air marin

❤ ❤ ❤

Port du Collet 6 Quai Jean Mounès Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 10 27  lamaisondeleclusier@gmail.com

English :

Book your Valentine’s Day meal at La Maison de l’Eclusier restaurant at the port of Collet in Moutiers-en-Retz.

