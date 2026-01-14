La Maison de l’Éclusier Menu Saint-Valentin 2026 Port du Collet Les Moutiers-en-Retz
La Maison de l’Éclusier Menu Saint-Valentin 2026
Port du Collet 6 Quai Jean Mounès Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant La Maison de l’Eclusier situé au port du Collet aux Moutiers-en-Retz.
Menu Saint-Valentin
❤ ❤ ❤
Entrée
Assiette Terre et Mer
(foie gras, saumon fumé et anguille fumée maison)
OU
Assiette de 3 coquillages farcies
OU
Camembert rôti et jambon ibérique
OU
Effiloché d’araignée et Saint-jacques fumés
—
Plat
Venaison de Cupidon
OU
Duo d’anguilles et grenouilles
OU
Pavé de boeuf, sauce au poivre
OU
Sandre au beurre blanc
—
Dessert
Délice des amoureux
OU
Assiette de fromage locale
OU
Nougat glacé Des délices de l’air marin
❤ ❤ ❤
Port du Collet 6 Quai Jean Mounès Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 10 27 lamaisondeleclusier@gmail.com
English :
Book your Valentine’s Day meal at La Maison de l’Eclusier restaurant at the port of Collet in Moutiers-en-Retz.
