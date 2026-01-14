La Maison de l’Éclusier Menu Saint-Valentin 2026 Port du Collet Les Moutiers-en-Retz

La Maison de l’Éclusier Menu Saint-Valentin 2026

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 21:00:00

2026-02-13 2026-02-14

Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant La Maison de l’Eclusier situé au port du Collet aux Moutiers-en-Retz.

Menu Saint-Valentin

❤ ❤ ❤

Entrée

Assiette Terre et Mer

(foie gras, saumon fumé et anguille fumée maison)

OU

Assiette de 3 coquillages farcies

OU

Camembert rôti et jambon ibérique

OU

Effiloché d’araignée et Saint-jacques fumés

—

Plat

Venaison de Cupidon

OU

Duo d’anguilles et grenouilles

OU

Pavé de boeuf, sauce au poivre

OU

Sandre au beurre blanc

—

Dessert

Délice des amoureux

OU

Assiette de fromage locale

OU

Nougat glacé Des délices de l’air marin

❤ ❤ ❤

Port du Collet 6 Quai Jean Mounès Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 10 27 lamaisondeleclusier@gmail.com

English :

Book your Valentine’s Day meal at La Maison de l’Eclusier restaurant at the port of Collet in Moutiers-en-Retz.

