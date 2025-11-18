LA MAISON DE MA RÉGION PRÈS DE CHEZ MOI Lodève

LA MAISON DE MA RÉGION PRÈS DE CHEZ MOI Lodève mardi 18 novembre 2025.

LA MAISON DE MA RÉGION PRÈS DE CHEZ MOI

11 Avenue Docteur Joseph Maury Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

La Maison de Ma Région se déplace à Lodève. Des conseillers vous accueillent pour vous informer. Pour tout savoir et mieux comprendre les aides et services de la Région Occitanie les transports LIO, la carte jeune et l’ordi, les mobilités, la formation professionnelle, les aides aux entreprises et aux associations

La Maison de Ma Région se déplace à Lodève. Des conseillers vous accueillent pour vous informer. Pour tout savoir et mieux comprendre les aides et services de la Région Occitanie les transports LIO, la carte jeune et l’ordi, les mobilités, la formation professionnelle, les aides aux entreprises et aux associations. Espace Luteva de 9h30 à 12h30. .

11 Avenue Docteur Joseph Maury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 22 89 34 maisonregion.herault@laregion.fr

English :

The Maison de Ma Région moves to Lodève. Advisors are on hand to provide information. To find out all you need to know and better understand the assistance and services offered by the Occitanie Region: LIO transport, the youth card and the computer, mobility, vocational training, assistance for companies and associations, etc

German :

Das Haus meiner Region zieht nach Lodève um. Berater empfangen Sie, um Sie zu informieren. Hier erfahren Sie alles über die Hilfen und Dienstleistungen der Region Okzitanien und können diese besser verstehen: Transport LIO, Jugendkarte und Computer, Mobilität, Berufsbildung, Hilfen für Unternehmen und Vereine

Italiano :

La Maison de Ma Région arriva a Lodève. I consulenti sono a disposizione per fornire informazioni. Per sapere tutto quello che c’è da sapere e capire meglio l’assistenza e i servizi offerti dalla Regione Occitania: i trasporti LIO, la carta giovani e il computer, la mobilità, la formazione professionale, l’assistenza alle imprese e alle associazioni, ecc

Espanol :

La Maison de Ma Région llega a Lodève. Habrá asesores a su disposición para informarle. Para saber todo lo necesario y conocer mejor las ayudas y servicios que ofrece la Región de Occitanie: transporte LIO, carné joven e informática, movilidad, formación profesional, ayuda a las empresas y asociaciones, etc

L’événement LA MAISON DE MA RÉGION PRÈS DE CHEZ MOI Lodève a été mis à jour le 2025-10-22 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC