La Maison de Quartier de Doulon en fête ! Maison de quartier de Doulon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-23 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Venez découvrir la future Maison de Quartier de Doulon dans une après-midi festive pour petits et grands, gratuite et familiale !Au menu : maquillage, sculpture sur ballon, jeux en bois, tir à l’arc, pistolet laser, goûter offert et spectacle gratuit par la compagnie Laurent Deschamps.

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr