LA MAISON DE SUCRE – LE KASTELET Lens

LA MAISON DE SUCRE Début : 2025-10-12 à 10:30. Tarif : – euros.

Après avoir eu une bonne note à l’école, Petit Jean se rend à la confiserie pour s’acheter des friandises. Mais dans la confiserie vit un ogre, on dit qu’il est méchant, vilain et qu’il a de grosses caries. En plongeant dans ce monde sucré, Petit Jean va vivre bien des péripéties dans cet univers merveilleux.Dès 2.5 ans – Durée : 45 min

LE KASTELET RUE HENRI DARRAS 62300 Lens 62