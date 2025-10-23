LA MAISON DE SUCRE – LEGENDORIA Roost Warendin

LA MAISON DE SUCRE – LEGENDORIA Roost Warendin jeudi 23 octobre 2025.

LA MAISON DE SUCRE Début : 2025-10-23 à 14:00. Tarif : – euros.

Après avoir eu une bonne note à l’école, Petit Jean se rend à la confiserie pour s’acheter des friandises. Mais dans la confiserie vit un ogre, on dit qu’il est méchant, vilain et qu’il a de grosses caries. En plongeant dans ce monde sucré, Petit Jean va vivre bien des péripéties dans cet univers merveilleux. Durée 45 min – Dès 2.5 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LEGENDORIA FERME DU CHATEAU DE BERNICOURT 59286 Roost Warendin 59