La maison des 1000 bulles Musicothérapie Bâtiment du pôle enfance Fumel

La maison des 1000 bulles Musicothérapie Bâtiment du pôle enfance Fumel mardi 14 octobre 2025.

La maison des 1000 bulles Musicothérapie

Bâtiment du pôle enfance 3 Passage Paul Froment Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

La maison des 1000 bulles vous propose de la musicothérapie à 10h30.

La maison des 1000 bulles vous propose de la musicothérapie à 10h30. .

Bâtiment du pôle enfance 3 Passage Paul Froment Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 80 80 08

English : La maison des 1000 bulles Musicothérapie

The House of 1000 Bubbles offers music therapy at 10:30 a.m.

German : La maison des 1000 bulles Musicothérapie

Das Haus der 1000 Blasen bietet Ihnen um 10:30 Uhr Musiktherapie an.

Italiano :

La maison des 1000 bulles propone la musicoterapia alle 10.30.

Espanol : La maison des 1000 bulles Musicothérapie

La maison des 1000 bulles ofrece musicoterapia a las 10.30 h.

L’événement La maison des 1000 bulles Musicothérapie Fumel a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Fumel Vallée du Lot