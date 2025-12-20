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La Maison des Acacias concert Marty La Maison des Acacias Audenge

La Maison des Acacias concert Marty La Maison des Acacias Audenge

La Maison des Acacias concert Marty La Maison des Acacias Audenge samedi 9 mai 2026.

Lieu : La Maison des Acacias

Adresse : 17 Rue des Acacias

Ville : 33980 Audenge

Département : Gironde

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Audenge

La Maison des Acacias concert Marty

La Maison des Acacias 17 Rue des Acacias Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Ça démarre fort avec le premier concert de la saison à la Maison des Acacias, avec le musicien autodidacte et véritable explorateur sonore, Frank Marty.

Artiste touche-à-tout, Frank navigue entre projets musicaux, spectacles jeune public et créations mêlant musique et image. Il a notamment collaboré avec Olivia Ruiz, joué avec le groupe Les Croquants et fondé le projet La Varda.

RDV le Samedi 9 mai à 20h. Buvette & snack dès 19h
Entrée gratuite

Plus d’infos bonjour@asso-prisme.com ou au 06 70 82 33 89   .

La Maison des Acacias 17 Rue des Acacias Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 82 33 89  bonjour@asso-prisme.com

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English : La Maison des Acacias concert Marty

L’événement La Maison des Acacias concert Marty Audenge a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur Bassin

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