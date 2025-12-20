La Maison des Acacias concert Marty La Maison des Acacias Audenge

Audenge

La Maison des Acacias concert Marty

La Maison des Acacias 17 Rue des Acacias Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Ça démarre fort avec le premier concert de la saison à la Maison des Acacias, avec le musicien autodidacte et véritable explorateur sonore, Frank Marty.

Artiste touche-à-tout, Frank navigue entre projets musicaux, spectacles jeune public et créations mêlant musique et image. Il a notamment collaboré avec Olivia Ruiz, joué avec le groupe Les Croquants et fondé le projet La Varda.

RDV le Samedi 9 mai à 20h. Buvette & snack dès 19h

Entrée gratuite

Plus d’infos bonjour@asso-prisme.com ou au 06 70 82 33 89 .

La Maison des Acacias 17 Rue des Acacias Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 82 33 89 bonjour@asso-prisme.com

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English : La Maison des Acacias concert Marty

L’événement La Maison des Acacias concert Marty Audenge a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur Bassin