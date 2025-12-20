La Maison des Acacias concert Marty La Maison des Acacias Audenge
La Maison des Acacias concert Marty La Maison des Acacias Audenge samedi 9 mai 2026.
Audenge
La Maison des Acacias concert Marty
La Maison des Acacias 17 Rue des Acacias Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Ça démarre fort avec le premier concert de la saison à la Maison des Acacias, avec le musicien autodidacte et véritable explorateur sonore, Frank Marty.
Artiste touche-à-tout, Frank navigue entre projets musicaux, spectacles jeune public et créations mêlant musique et image. Il a notamment collaboré avec Olivia Ruiz, joué avec le groupe Les Croquants et fondé le projet La Varda.
RDV le Samedi 9 mai à 20h. Buvette & snack dès 19h
Entrée gratuite
Plus d’infos bonjour@asso-prisme.com ou au 06 70 82 33 89 .
La Maison des Acacias 17 Rue des Acacias Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 82 33 89 bonjour@asso-prisme.com
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English : La Maison des Acacias concert Marty
L’événement La Maison des Acacias concert Marty Audenge a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Coeur Bassin
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