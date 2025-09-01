La Maison des Acacias Les ateliers du mois La Maison des Acacias Audenge

La Maison des Acacias 17 Rue des Acacias Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-01

L’association PRiSME vous invite à découvrir un programme riche et diversifié à la Maison des Acacias.

Que vous soyez petits ou grands, créatifs ou curieux, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les ateliers. Venez partager un moment convivial et enrichissant à la Maison des Acacias.

La Maison des Acacias est ouverte du Lundi au Vendredi, de 9h à 18h mais des ateliers, activités sont aussi proposés en soirée et le week-end.

Détails des activités https://asso-prisme.com/

Programmation de la Maison des Acacias

– La Cantine des Acacias Du lundi au jeudi midi, de 12h à 14h30, sur place ou à emporter.

– Accueil/Info Mardi de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h30 à 12h.

– Coworking / location-privatisation d’espaces du Lundi au Vendredi, de 9h à 18h

– Permanences et @teliers numériques / FabLab

Plus d’infos bonjour@asso-prisme.com ou au 06 70 82 33 89 .

La Maison des Acacias 17 Rue des Acacias Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 82 33 89 bonjour@asso-prisme.com

L’événement La Maison des Acacias Les ateliers du mois Audenge a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Coeur Bassin