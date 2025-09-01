La Maison des Acacias Les ateliers du mois La Maison des Acacias Audenge

La Maison des Acacias 17 Rue des Acacias Audenge Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-01
fin : 2025-09-30

Date(s) :
2025-09-01

L’association PRiSME vous invite à découvrir un programme riche et diversifié à la Maison des Acacias.
Que vous soyez petits ou grands, créatifs ou curieux, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les ateliers. Venez partager un moment convivial et enrichissant à la Maison des Acacias.
La Maison des Acacias est ouverte du Lundi au Vendredi, de 9h à 18h mais des ateliers, activités sont aussi proposés en soirée et le week-end.
Détails des activités https://asso-prisme.com/
Programmation de la Maison des Acacias
– La Cantine des Acacias Du lundi au jeudi midi, de 12h à 14h30, sur place ou à emporter.
– Accueil/Info Mardi de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h30 à 12h.
– Coworking / location-privatisation d’espaces du Lundi au Vendredi, de 9h à 18h
– Permanences et @teliers numériques / FabLab
Plus d’infos bonjour@asso-prisme.com ou au 06 70 82 33 89   .

La Maison des Acacias 17 Rue des Acacias Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 82 33 89  bonjour@asso-prisme.com

