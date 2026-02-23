La maison des animaux La Comédie de Metz Metz

La maison des animaux

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 10:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Que se passe-t-il quand, une fée conteuse d’histoires, un petit garçon aux pouvoirs extraordinaires et des animaux tous plus fous les uns que les autres se retrouvent ?

Ils vivent une aventure qui changera leur vie… Et peut-être la vôtre ! Alors venez à la rencontre du petit Pierre, de la fée Erie et vivez avec eux une drôle d’aventure !

La maison des animaux est un spectacle qui mêle conte et marionnettes. Idéal pour les tout petits et pour les tout grands qui ont gardé leur âme d’enfant !

Pour les enfants de 1 à 6 ansEnfants

.

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What happens when a storytelling fairy, a little boy with extraordinary powers and a bunch of crazy animals get together?

They embark on an adventure that will change their lives… And maybe yours! Come and meet little Pierre and the fairy Erie, and join them on a funny adventure!

La maison des animaux is a show that combines storytelling and puppetry. Ideal for the very young and the very old who have kept their childlike spirit!

For children aged 1 to 6

L’événement La maison des animaux Metz a été mis à jour le 2026-02-23 par AGENCE INSPIRE METZ