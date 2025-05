Atelier « affiches de cinéma » avec Label Vie – La maison des arts – La supérette centre d’art contemporain de Malakoff Malakoff, 7 juin 2025, Malakoff.

Les participants auront à disposition trois propositions, inspirées des codes du film d’horreur, de western et des comédies romantiques. Des encres principalement confectionner a partir d’éléments naturels, comestible et parfois olfactifs seront mis à disposition pour permettre aux participants une meilleure découverte et expérimentation de la sérigraphie.

Chaque participants pourra concevoir sa propre affiche en sélectionnant ou en isolant des éléments graphique proposé et les imprimer sur papier à partir des encres.

Une expérience qui permettra à chacun et chacune de concevoir une affiche propre à leurs envie tout en restant sensiblement encré au thèmes aborder lors de cette Nuit Blanche.

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Pour participer pas besoin de s’inscrire, mais afin de nous aider à anticiper, n’hésitez pas à nous prévenir de votre présence.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

La maison des arts – La supérette centre d’art contemporain de Malakoff 28, boulevard de Stalingrad 92240 Malakoff

https://maisondesarts.malakoff.fr/3/agenda.htm maisondesarts@ville-malakoff.fr https://www.facebook.com/centredartcontemporaindeMalakoff/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/centredartcontemporaindeMalakoff/?locale=fr_FR

Sur le thème du cinéma, Label Vie proposera un atelier d’impression autour de l’affiche de cinéma à Malakoff. Cet atelier est ouvert à tous et toutes.