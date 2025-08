Exposition « Les métamorphoses du parquet » La maison des canaux Paris

Exposition « Les métamorphoses du parquet » La maison des canaux Paris jeudi 4 septembre 2025.

Du 04 au 09 septembre, dans le cadre de la Paris design Week, l’exposition Les Métamorphoses du Parquet se propose de présenter du mobilier et des objets réalisés à partir de parquets déposés et abandonnés. Une exposition organisée par La Fabrique Pointcarré et Fibois Île-de-France en partenariat avec la Maison des Canaux.

Si nos villes sont dépourvues de forêts, elles ne sont pas dénuées de bois. Ne cherchez pas dans les rues, les parcs ou les jardins. Regardez sous vos pieds. Des millions de mètres carrés de parquet sont posés, et chaque année, des milliers de m² sont enlevés, déposés et remplacés.

Un vrai gisement qui peut devenir une ressource circulaire et se métamorphoser en mille objets grâce aux imaginations les plus fécondes et aux gestes les plus assurés : tables, dessous-de-plat, porte-téléphone, étagères… Verni, patiné et durci par le temps, le parquet est un matériau de qualité et un parfait module de construction !

Réemployer les parquets déposés ou abandonnés est aussi un enjeu pour préserver nos ressources naturelles, garder le CO₂ stocké dans chaque lame ou faire de la ville un gisement et un territoire de production.

Informations pratiques :

Dates : 4 au 9 septembre

Adresse : Maison des canaux, 6 Quai de la Seine 75019 Paris

Horaires : de 10h à 17h

Contact : direction@fabriquepointcarre.fr

La maison des canaux 6, quai de Seine 75019 Paris

