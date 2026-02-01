La Maison des Enfants fête Carmentran Espace Jean Duffard Valréas
La Maison des Enfants fête Carmentran Espace Jean Duffard Valréas mercredi 18 février 2026.
La Maison des Enfants fête Carmentran
Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Début : 2026-02-18 10:30:00
La Maison des Enfants (MDE) fête Carmentran dans le centre-ville de Valréas ! Au programme rassemblement 10h30 devant l’Espace Jean Duffard, Déambulation dans le centre-ville et le marché puis jugement de Carmentran à 10h45 devant le Château de Simiane.
Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 10 61 petitesmainsdenfants@gmail.com
English :
The Maison des Enfants (MDE) celebrates Carmentran in downtown Valréas! Program: 10:30am gathering in front of Espace Jean Duffard, strolling through the town center and market, then judging Carmentran at 10:45am in front of Château de Simiane.
