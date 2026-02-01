La Maison des Enfants fête Carmentran Espace Jean Duffard Valréas

La Maison des Enfants fête Carmentran

La Maison des Enfants (MDE) fête Carmentran dans le centre-ville de Valréas ! Au programme rassemblement 10h30 devant l’Espace Jean Duffard, Déambulation dans le centre-ville et le marché puis jugement de Carmentran à 10h45 devant le Château de Simiane.

Espace Jean Duffard 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse

The Maison des Enfants (MDE) celebrates Carmentran in downtown Valréas! Program: 10:30am gathering in front of Espace Jean Duffard, strolling through the town center and market, then judging Carmentran at 10:45am in front of Château de Simiane.

