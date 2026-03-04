La maison des femmes, CinéPilat, Pélussin

La maison des femmes Jeudi 5 mars, 20h00 CinéPilat Loire

Journée Internationale des Droits des Femmes. Ciné Echange. Séance accompagnée par la Maison des Femmes Santé d’Annonay.

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Ciné echange – À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu uniqu… CinéPilat La maison des femmes