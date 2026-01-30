La Maison des Femmes d’Agadez fête ses 23 ans Salle des Fêtes Beaupuy

La Maison des Femmes d’Agadez fête ses 23 ans

La Maison des Femmes d’Agadez fête ses 23 ans.

Au programme de cette journée

– Randonnée découverte.

– Divers ateliers de tissage, filage, perles et ficelles, cuisine Gabonaise, djembé et danse africaine…

– Contes pour petits et grands.

– Repas malgache (sur réservation jusqu’au 1er mars ) et concert Nuevo Combo avec les frères Parailloux .

Salle des Fêtes 22 Avenue Belle Colline Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 72 89 54 boisson.blandine@gmail.com

