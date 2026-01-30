La Maison des Femmes d’Agadez fête ses 23 ans Salle des Fêtes Beaupuy
La Maison des Femmes d’Agadez fête ses 23 ans
Salle des Fêtes 22 Avenue Belle Colline Beaupuy Lot-et-Garonne
Au programme de cette journée
– Randonnée découverte.
– Divers ateliers de tissage, filage, perles et ficelles, cuisine Gabonaise, djembé et danse africaine…
– Contes pour petits et grands.
– Repas malgache (sur réservation jusqu’au 1er mars ) et concert Nuevo Combo avec les frères Parailloux .
Salle des Fêtes 22 Avenue Belle Colline Beaupuy 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 72 89 54 boisson.blandine@gmail.com
