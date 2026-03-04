La maison des femmes, La Passerelle, Rixheim

La maison des femmes Mercredi 11 mars, 20h00 La Passerelle Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T20:00:00+01:00 – 2026-03-11T21:50:00+01:00

Fin : 2026-03-11T20:00:00+01:00 – 2026-03-11T21:50:00+01:00

Rencontre avec CIDFF68, EMAVVI, Solidarité Femmes 68

La Passerelle Allée du Chemin Vert, Rixheim Rixheim 68170 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0254#showmovie?id=VNGZA »}]

Ciné-débat – À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique,… La Passerelle La maison des femmes