La Maison des femmes

Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-23 20:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Drame de Mélisa Godet avec Karin Viard, Laetitia Dosch et Oulaya Amamra (1h50)

Drame de Mélisa Godet avec Karin Viard, Laetitia Dosch et Oulaya Amamra (1h50)

À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction.

Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance. Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable. 6.5 .

Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Drama by Mélisa Godet with Karin Viard, Laetitia Dosch and Oulaya Amamra (1:50)

L’événement La Maison des femmes Luynes a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT 37