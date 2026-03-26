La maison des femmes Ciné Galaure Saint-Vallier

La maison des femmes

Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier Drôme

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:15:00

fin : 2026-03-26 23:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Séance du film La maison de femmes en présence des membres de l’association Elles de Résilience Soutien à la future maison des femmes des hôpitaux Drôme Nord.

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Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

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English :

Screening of the film La maison de femmes in the presence of members of the Elles de Résilience association Support for the future women’s center at Drôme Nord hospitals.

L’événement La maison des femmes Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche