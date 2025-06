L’atelier Biclou Bazar avec La Cycklette La Maison des métallos Paris 5 juillet 2025

La Grande fête #3 débarque à la Maison des Métallos le premier week-end de juillet ! Deux jours de festivités pour célébrer ensemble la fin de la saison et l’été : DJ sets, concerts survitaminés, boum pour les enfants, bingo drag, quiz déjanté, ressourcerie et atelier, expo photo…

Le samedi 05 juillet 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Envie de donner une seconde vie aux pièces de vélo ?

Le Biclou Bazar vous propose de transformer chambres à air, chaînes et autres accessoires en bijoux et objets uniques. Boucles d’oreilles, pendentifs, colliers : laissez libre cours à votre imagination, tout le matériel est fourni. Un atelier ludique et créatif pour petit·es et grand·es !