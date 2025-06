Exposition Les lignes de nos mains La Maison des métallos Paris 4 juillet 2025

Un projet porté par l’association ENVOLS, l’Accorderie du Grand Belleville et les membres du club sénior du centre social Le Picoulet.

Dans le cadre de La Grande fête #3 de la Maison des Métallos pour fêter le premier week-end de juillet ! Deux jours de festivités pour célébrer ensemble la fin de la saison et l’été : DJ sets, concerts survitaminés, boum pour les enfants, bingo drag, quiz déjanté, ressourcerie et atelier, expo photo…

Du vendredi 04 juillet 2025 au samedi 05 juillet 2025 :

samedi

de 15h00 à 17h30

vendredi

de 18h30 à 23h30

gratuit

Gratuit, en accès libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-04T21:30:00+02:00

2025-07-04T19:30:00+02:00_2025-07-05T00:30:00+02:00;2025-07-05T16:00:00+02:00_2025-07-05T18:30:00+02:00

fin : 2025-07-05T20:30:00+02:00

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/exposition-les-lignes-de-nos-mains https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos

Les lignes de nos mains est un projet artistique et social qui réunit jeunes exilé·es et seniors du quartier lors d’ateliers artistiques pour partager récits et gestes et faire émerger une mémoire collective vivante. Découvrez ces portraits, ces voix et ces histoires croisées à travers une exposition photo et un podcast, témoignages sensibles de cette expérience collective.