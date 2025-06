La Grande Maisonnette de La Petite Rockette La Maison des métallos Paris 4 juillet 2025

La Grande fête #3 débarque à la Maison des Métallos le premier week-end de juillet ! Deux jours de festivités pour célébrer ensemble la fin de la saison et l’été : DJ sets, concerts survitaminés, boum pour les enfants, bingo drag, quiz déjanté, ressourcerie et atelier, expo photo…

Du vendredi 04 juillet 2025 au samedi 05 juillet 2025 :

samedi

de 14h00 à 21h00

vendredi

de 16h00 à 21h00

gratuit

Gratuit, en accès libre

Tout public.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/la-grande-maisonnette-de-la-petite-rockette https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos

La Maison des Métallos invite La Petite Rockette pour un week-end festif et engagé placé sous le signe du réemploi, de la créativité et de la solidarité.

Venez chiner, recycler, créer et découvrir une mode

responsable dans une ambiance conviviale !