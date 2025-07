Casa do Povo · Carte Blanche Festival d’Automne La Maison des Métallos Paris

Casa do Povo · Carte Blanche Festival d’Automne La Maison des Métallos Paris jeudi 18 septembre 2025.

Qu’est-ce la Casa do Povo ? Fondée en 1946 à São Paulo par des associations juives antifascistes, la Casa do Povo (trad. la maison du peuple) est un centre culturel et lieu de mémoire dédié à la Shoah, engagé dans les luttes sociales et politiques. Depuis les années 2010, elle fonctionne de manière collective, accueillant divers groupes qui participent à sa gestion et à sa programmation, sans distinction entre activités artistiques, sociales ou culturelles.

C’est cette organisation flexible et décentralisée que la Casa do Povo souhaite mettre en place à la Maison des Métallos. La Carte Blanche embrasse des projets très différents, où se prolongeront les conversations engagées en amont entre les collectifs brésiliens qui seront du voyage et leurs correspondants à Paris et en Île-de-France. Une cuisine, une académie de boxe temporaire, un atelier d’impression de fanzines et un lieu d’accueil parents-enfants – projet porté par l’artiste brésilienne Graziela Kunsch – cohabiteront avec les propositions artistiques programmées par la Casa do Povo mais aussi par le Festival d’Automne.

Là réside un peu de la beauté de cette Carte Blanche, animée par une haute idée de l’hospitalité : si nous avons demandé à la Maison des Métallos de donner la clé à la Casa do Povo, cette dernière la confie au Festival d’Automne à son tour et pour la première fois aura un lieu d’accueil temporaire. Nous vous y attendons pour goûter ensemble à la joie du temps présent, du collectif et des solidarités politiques.

Avec la participation des artistes et collectifs : MEXA, Yael Bartana, Graziela Kunsch, Lia Rodrigues, Carolina Bianchi, Gabriela Carneiro da Cunha, Martha Kiss…

La Carte Blanche Casa do Povo se construit entre autres avec les associations et structures

brésiliennes : Boxe Autônomo, le Village Guarani Mbya de la Tenondê Porã, et le Publication Studio SP / Parquinho Gráfico. Pour débuter un nouveau dialogue avec le territoire francilien, le Festival et la

Maison des Métallos collaborent avec le KRUMPFEST, la Maison des Petits du CENTQUATRE-PARIS, et Publication Studio Paris / After 8 Books…

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Brésil-France 2025.

Le Festival d’Automne donne Carte Blanche à la Casa do Povo, centre d’art brésilien engagé, qui investit la Maison des Métallos pour trois semaines. Spectacles, ateliers de pratique sportive et artistique, workshops et conférences, tant d’occasions de venir participer et vivre au rythme de São Paulo en plein coeur du 11e arrondissement de Paris. Le Festival y tiendra son QG, espace ouvert aux artistes et aux publics, propice aux échanges, aux rencontres et à la fête.

Du jeudi 18 septembre 2025 au samedi 27 septembre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire :

début : 2025-09-18

fin : 2025-09-28

Date(s) :

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

