La vie en vrai • Marie Fortuit La Maison des Métallos Paris mercredi 10 décembre 2025.

« Non, non, je n’invente pas. Mais je raconte tout droit. »

Marie Fortuit et Lucie Sansen explorent l’héritage poétique et politique d’Anne Sylvestre, figure majeure de la chanson française, et font résonner ses mots avec leurs propres histoires et combats. Entre chansons connues ou méconnues, textes autofictifs et arrangements originaux, ce spectacle musical tisse une constellation féministe, joyeuse et engagée.

Sur scène, piano, harmonium et voix se répondent pour célébrer la force des mots, la transmission et l’émancipation. La vie en vrai n’est ni un simple hommage ni un tour de chant, mais une création vivante et collective, où se croisent les récits de femmes d’hier et d’aujourd’hui. Venez partager un moment d’émotion et de sororité.

Autour du spectacle

Arpentage de « Sororité : Le Pacte » de Lucile Peytavin, Maryne Bruneau & Aline Jalliet (Le Livre de Poche) (MER. 10 DÉC. à 18h30) en partenariat avec Peuple & Culture

durée 3h

tarif 8€

réservation conseillée

Échauffement des spectateur·rices (VEN. 12 DÉC. à 19h45) durée 30 min

gratuit, sur présentation du billet du spectacle

réservation conseillée Prenez un moment pour vous en amont du spectacle, un temps de transition entre votre quotidien et la salle de spectacle. Accompagné·es par Marine Déssesard, partagez quelques mouvements, respirations, mots ou regards complices pour lâcher prise et mieux accueillir le spectacle.

Atelier chant avec Lucie Sansen (SAM. 13 DÉC. à 15h30) durée 2h

tarif 8€

réservation conseillée Partagez

un moment avec Lucie Sansen, artiste et musicienne du spectacle La vie

en vrai, pour mettre en voix quelques titres d’Anne Sylvestre. Un moment

musical ouvert à toutes et tous.

Visite tactile du plateau (SAM. 13 DÉC. à 18h30) durée 30 min



La visite tactile du plateau se déroule en amont de la représentation. Elle permet aux personnes aveugles et malvoyantes de découvrir l’espace scénique où le spectacle prend place et où les artistes vont évoluer. Ce temps d’échange leur offre une entrée dans l’univers sensoriel et poétique de la pièce, pour en faciliter la réception et leur permettre de tisser un premier imaginaire autour de celle-ci.

Bord plateau (JEU. 18 DÉC. à l’issue de la représentation) durée 30 min À l’issue de la

représentation, l’équipe artistique vous donne rendez-vous pour échanger

sur le spectacle ; c’est une occasion privilégiée de poser vos

questions, partager vos impressions et découvrir les coulisses de la

création.

La vie en vrai ; Crédits : DR

Et si la chanson devenait un fil vivant entre les générations ? La vie en vrai célèbre, avec humour et émotion, l’héritage d’Anne Sylvestre à travers les voix de deux artistes d’aujourd’hui, pour célébrer la force du matrimoine et l’audace d’être soi.

Le vendredi 19 décembre 2025

de 20h30 à 21h35

Le jeudi 18 décembre 2025

de 19h00 à 20h05

Le mercredi 17 décembre 2025

de 20h30 à 21h35

Le mardi 16 décembre 2025

de 20h30 à 21h35

Le samedi 13 décembre 2025

de 19h30 à 20h35

Le vendredi 12 décembre 2025

de 20h30 à 21h35

Le mercredi 10 décembre 2025

de 20h30 à 21h35

payant

tarif plein 25€

tarif réduit 15€ ou 10€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-10T20:30:00+01:00

fin : 2025-12-19T21:35:00+01:00

Date(s) : 2025-12-10T20:30:00+02:00_2025-12-10T21:35:00+02:00;2025-12-12T20:30:00+02:00_2025-12-12T21:35:00+02:00;2025-12-13T19:30:00+02:00_2025-12-13T20:35:00+02:00;2025-12-16T20:30:00+02:00_2025-12-16T21:35:00+02:00;2025-12-17T20:30:00+02:00_2025-12-17T21:35:00+02:00;2025-12-18T19:00:00+02:00_2025-12-18T20:05:00+02:00;2025-12-19T20:30:00+02:00_2025-12-19T21:35:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/la-vie-en-vrai-marie-fortuit +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos