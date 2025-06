Concert Chien Méchant La Maison des métallos Paris 4 juillet 2025

Chien Méchant, c’est le duo pop-rock-funk qui dynamite les codes et transforme chaque concert en fête collective. Avec une énergie débordante et des influences multiples, Gabriel et Facundo promettent une nuit électrisante, où le groove se partage sans complexe. Préparez-vous à danser, rire et vibrer au rythme de leur nouvel album, Métamorphose.

Le vendredi 04 juillet 2025

de 21h30 à 23h30

payant

10 euros.

Tout public.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

La Grande fête #3 débarque à la Maison des Métallos le premier week-end de juillet ! Deux jours de festivités pour célébrer ensemble la fin de la saison et l’été : DJ sets, concerts survitaminés, boum pour les enfants, bingo drag, quiz déjanté, ressourcerie et atelier, expo photo…