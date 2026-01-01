La Maison des Pestiférés Bourges
Boulevard Lamarck Bourges
2026-01-21 18:30:00
2026-01-21 20:00:00
2026-01-21
Conférence sur l’histoire de la peste à Bourges, par Benoît Quatre, professeur d’histoire-géographie en lycée
Découvrez l’histoire de la peste à Bourges à la Renaissance, grâce à la présentation de Benoît Quatre professeur d’histoire-géographie en lycée et auteur d’un livre sur cette épidémie. Celle-ci a sévi dans la ville du XVe au XVIIe siècle. Comment les autorités locales ont-elles surmonté ces épidémies ? Avec quelles mesures d’hygiène ? Et quelles conséquences ? .
Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 22 50
English:
Lecture on the history of the plague in Bourges, by Benoît Quatre, high school history-geography teacher
