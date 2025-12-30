LA MAISON DES SONS COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

LA MAISON DES SONS Début : 2026-02-07 à 11:00. Tarif : – euros.

Dans la Maison des sons, Messieurs Trompette, Maracas, Triangle, Tambour et Guitare et Annabelle la Coccinelle décident d’organiser un grand concert.Dans la Maison des sons, il y a :Monsieur Maracas qui se secoue en faisant des grimaces et ne prend pas beaucoup de place.Monsieur Trompette qui souffle, qui rouspète, c’est une vraie tempête.Monsieur Triangle, qui arrondit toujours les angles.Monsieur Tambour, qui tape nuit et jour et est un peu lourd et un peu sourd.Monsieur Guitare, qui se gratte est un grand bavard et se prend pour une rock-star.Chacun joue de son côté sans vraiment s’écouter… Mais la Maison des sons abrite depuis peu une nouvelle arrivante, Annabelle La Coccinelle. Annabelle la Coccinelle est une chanteuse professionnelle à la voix arc-en-ciel.Elle lance un pari à ses nouveaux amis : organiser un concert en plein air.Après quelques répétitions, de nouvelles chansons, tout est prêt, de nouveaux instruments se sont même invités à la fête ! Tous ces instruments différents vont-ils arriver à s’entendre ? Pour le découvrir, il ne manque plus que vous, alors, on vous attend nombreux ! Artistes : Jean-Didier Traïna

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42