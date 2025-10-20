La maison des sons version crèche Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

La maison des sons version crèche Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement lundi 20 octobre 2025.

La maison des sons version crèche

Lundi 20 octobre 2025 à partir de 10h30. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 10:30:00

fin : 2025-10-20

Date(s) :

2025-10-20

Conte musical pour enfants de 6 mois à 3 ans



M. Zik vit dans la maison des sons…Enfants

M. Zik vit dans la maison des sons…



Il y a plein d’habitants avec lui…



Il y a Papi Tambour qui se lève toujours le premier.



Il y a Maman Guitare qui accentue le rythme.



Il y a petit frère Maracas qui se secoue en faisant des grimaces et ne prend pas beaucoup de place.



Il y a oncle TchinTchang, le triangle qui arrondit toujours les angles.



Il y a Papa Trompette qui souffle et qui rouspète, c’est une vraie tempête !



Mais la maison des sons abrite depuis peu une nouvelle arrivante Annabelle la coccinelle. Elle est chanteuse professionnelle, à la voix arc en ciel.



Tous ces instruments différents arriveront-ils à s’entendre ? .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Musical storytelling for children aged 6 months to 3 years



Mr. Zik lives in the house of sounds…

German :

Musikalisches Märchen für Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahren



Herr Zik lebt im Haus der Klänge…

Italiano :

Storia musicale per bambini da 6 mesi a 3 anni



Il signor Zik vive nella casa dei suoni…

Espanol :

Cuento musical para niños de 6 meses a 3 años



El Sr. Zik vive en la casa de los sonidos…

L’événement La maison des sons version crèche Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille