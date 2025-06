Happy Birthday La Môme Baker La Maison du 20e Paris 3 juillet 2025

Il y a un an naissait La Môme Baker, une marque couture audacieuse et engagée, imaginée dans le 20e arrondissement. Son nom rend hommage à deux figures iconiques du quartier : Joséphine Baker et Édith Piaf.

Ici, tout est fait main, localement, à partir de textiles de réemploi : trousses, sacs bananes, pochettes, chouchous… Chaque création raconte une histoire, celle d’une mode responsable et inclusive, portée par l’énergie de l’atelier couture solidaire.

Pour célébrer cette année de création, rejoignez-nous à La Maison du 20e pour un après-midi festif :

À partir de 16h : goûter-apéro convivial

: goûter-apéro convivial Tombola solidaire

Atelier créatif ouvert à tous·tes

ouvert à tous·tes Et en soirée, spectacle organisé par UTOP, coopérative d’habitat solidaire

Maison du 20e – 46 rue Sorbier, 75020 Paris

Le jeudi 03 juillet 2025

de 16h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-03T19:00:00+02:00

2025-07-03T17:00:00+02:00_2025-07-03T21:00:00+02:00

fin : 2025-07-03T23:00:00+02:00

La Maison du 20e 46 Rue Sorbier 75020 Paris

https://mairie20.paris.fr/pages/la-maison-du-20e-des-services-et-des-informations-pour-toutes-et-tous-28011

HAPPY BIRTHDAY LA MÔME BAKER, la marque solidaire de la Compagnie du 20e fête ses 1 an.