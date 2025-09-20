La Maison du Jacquemart et l’Hôtel de Ville de Langeac Le Jacquemart Langeac

La Maison du Jacquemart et l’Hôtel de Ville de Langeac Samedi 20 septembre, 17h00 Le Jacquemart Haute-Loire

Gratuit et ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

LANGEAC

La Maison du Jacquemart et l’Hôtel de Ville

Samedi 20 septembre 2025 à 17h

Rendez-vous devant la Maison du Jacquemart, place de la Liberté

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2025 mises en place chaque année par le ministère de la Culture, la municipalité de Langeac et le PETR Pays de Lafayette vous proposent le samedi 20 septembre une visite guidée de la Maison du Jacquemart et de l’Hôtel de Ville de Langeac. Cette visite guidée gratuite sera encadrée par l’équipe du Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier en partenariat avec l’association Le Jacquemart. Le rendez-vous est fixé devant La Maison du Jacquemart, place de la Liberté à Langeac à 17h.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier -PETR Pays de Lafayette au 04 71 77 28 30 ou par mèl : m.avont@haut-allier.com

Le Jacquemart 1 place de la Liberté, 43300 Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:m.avont@haut-allier.com »}] Au cœur de Langeac, le Jacquemart est l’une des plus anciennes maisons de la ville. C’est un musée qui abrite une riche collection dédiée à l’art de la dentelle aux fuseaux, avec une spécialité connue sous le nom de dentelle noire de Langeac. Dans cette bâtisse du XVIᵉ siècle ornée de plafonds décorés, cheminées monumentales et boiseries Renaissance, on découvre aussi des expositions permanentes sur la géologie volcanique, ainsi qu’une maquette de l’Hermione aux voiles de dentelle ou encore celle du pont de Langeac.

Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier