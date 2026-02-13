La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier !, Maison écocitoyenne, Bordeaux

La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier ! Mercredi 25 février, 14h30 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T14:30:00+01:00 – 2026-02-25T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-25T14:30:00+01:00 – 2026-02-25T16:30:00+01:00

Balade urbaine pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages en ville. Découvrez leurs usages traditionnels, alimentaires et médicinaux, ainsi que les apports récents de la recherche scientifique. Une exploration pour mieux comprendre leur rôle essentiel dans les écosystèmes urbains.

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}]

Balade – La nature à vos pieds maison jardinier

PPVB