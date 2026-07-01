La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier, Square Alfred Smith, Bordeaux
mardi 7 juillet 2026 · Square Alfred Smith · Bordeaux
Informations pratiques
La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier Mardi 7 juillet, 14h30 Square Alfred Smith Gironde
Gratuit, sur inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00
La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier
La question de l’alimentation saine et écologique est devenue un enjeu majeur dans les centres urbains. Comment manger mieux, localement et durablement ?
La Ville de Bordeaux et la Maison du jardinier et de la nature en ville vous proposent des ateliers gratuits et proches de chez vous. Novices comme passionnés, participez à ces ateliers, au rythme d’un atelier par saison dans chacun des 8 quartiers de Bordeaux.
Vous y découvrirez notamment les secrets du jardinage écologique potager (techniques de semis, agriculture, gestion de l’eau…).
Découvrez des plantes aromatiques incontournables en cuisine et faciles à cultiver. Un geste simple pour un jardin durable : apprenez à multiplier vos plantes aromatiques. Un atelier pratique pour apprendre à bouturer vos aromatiques et enrichir votre jardin.
Square Alfred Smith Rue Alfred Smith – 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.bordeaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}] Ce square dispose d’une aire de jeux pour enfants. Elle peut accueillir jusqu’à 14 enfants de 1,5 à 6 ans. Horaires
Ouvert tous les jours à partir de 8h.
Heures de fermeture :
du 1er avril au 31 mai : 19h30
du 1er juin au 31 août : 20h
du 1er septembre au 31 octobre : 18h30
du 1er novembre au 14 février : 17h30
du 15 février au 31 mars : 18h30
Entrées : rue Eugène Jacquet et rue Alfred Smith
Mon jardin d’aromatiques : culture et bouturage maison jardinier
Freepik
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Concert Jeune Académie Vocale d’Aquitaine – J.A.V.A., Eglise Saint-Rémi de la Vigne, Bordeaux 1 juillet 2026
- LE PORTEUR D’HISTOIRE THEATRE DES SALINIERES Bordeaux 2 juillet 2026
- LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026
- AMANT MALGRE LUI THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026
- Les rendez-vous des 1000 premiers jours dans les parcs de la Bastide, Jardin botanique de Bordeaux, Bordeaux 3 juillet 2026