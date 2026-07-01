La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier, Square Alfred Smith, Bordeaux

Informations pratiques

La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier Mardi 7 juillet, 14h30 Square Alfred Smith Gironde

Gratuit, sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-07T14:30:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier

La question de l’alimentation saine et écologique est devenue un enjeu majeur dans les centres urbains. Comment manger mieux, localement et durablement ?

La Ville de Bordeaux et la Maison du jardinier et de la nature en ville vous proposent des ateliers gratuits et proches de chez vous. Novices comme passionnés, participez à ces ateliers, au rythme d’un atelier par saison dans chacun des 8 quartiers de Bordeaux.

Vous y découvrirez notamment les secrets du jardinage écologique potager (techniques de semis, agriculture, gestion de l’eau…).

Découvrez des plantes aromatiques incontournables en cuisine et faciles à cultiver. Un geste simple pour un jardin durable : apprenez à multiplier vos plantes aromatiques. Un atelier pratique pour apprendre à bouturer vos aromatiques et enrichir votre jardin.

Square Alfred Smith Rue Alfred Smith – 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.bordeaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}] Ce square dispose d’une aire de jeux pour enfants. Elle peut accueillir jusqu’à 14 enfants de 1,5 à 6 ans. Horaires

Ouvert tous les jours à partir de 8h.

Heures de fermeture :

du 1er avril au 31 mai : 19h30

du 1er juin au 31 août : 20h

du 1er septembre au 31 octobre : 18h30

du 1er novembre au 14 février : 17h30

du 15 février au 31 mars : 18h30

Entrées : rue Eugène Jacquet et rue Alfred Smith

Mon jardin d’aromatiques : culture et bouturage maison jardinier

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