La Maison du jardinier se déplace dans votre quartier, Réserve écologique des barails, Blanquefort

La Maison du jardinier se déplace dans votre quartier Mardi 30 juin, 14h30 Réserve écologique des barails Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T14:30:00+02:00 – 2026-06-30T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-30T14:30:00+02:00 – 2026-06-30T16:30:00+02:00

La Maison du jardinier et de la nature se déplace dans votre quartier

La question de l’alimentation saine et écologique est devenue un enjeu majeur dans les centres urbains. Comment manger mieux, localement et durablement ?

La Ville de Bordeaux et la Maison du jardinier et de la nature en ville vous proposent des ateliers gratuits et proches de chez vous. Novices comme passionnés, participez à ces ateliers, au rythme d’un atelier par saison dans chacun des 8 quartiers de Bordeaux.

Vous y découvrirez notamment les secrets du jardinage écologique potager (techniques de semis, agriculture, gestion de l’eau…).

Un atelier sensoriel pour explorer les plantes à travers les odeurs, le toucher et la découverte botanique. Entre jeux olfactifs, histoires végétales et bouturages, chacun·e repart avec de nouvelles expériences à cultiver.

Réserve écologique des barails Avenue de pernon Bordeaux Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}]

Les senteurs du jardin maison jardinier

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