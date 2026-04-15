La Maison du Nougat, Confiserie du Pré Catelan, La Madeleine

La Maison du Nougat Vendredi 5 juin, 10h00 Confiserie du Pré Catelan Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

La confiserie du Pré Catelan est ouverte aux visites sur réservation.

Lors de la visite, vous serez invités à découvrir la fabrication du nougat au plus près de nos maîtres nougatiers.

Confiserie du Pré Catelan 148 rue du Pré Catelan 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 55 55 75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://lamaisondunougat.com/nous-contacter/ »}]

Venez visitez la confiserie du Pré Catelan !

DR