La maison du Pardessus dévoile ses 800 ans d’histoire, La Grande Saline de Salins-les-Bains, Salins-les-Bains

Informations pratiques

La maison du Pardessus dévoile ses 800 ans d’histoire Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 15h30 La Grande Saline de Salins-les-Bains Jura

Nombre de places limité | Privilégiez des chaussures plates et fermées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Bien avant d’être un espace dédié aux jeux, l’ancien casino de la ville de Salins-les-Bains, appelé maison du Pardessus, abritait au XIIe siècle le système d’élévation des eaux salées de la Grande Saline.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ce bâtiment, habituellement fermé au public, ouvre exceptionnellement ses portes.

En compagnie d’un guide de la Grande Saline, découvrez lors d’une visite d’1 heure, l’histoire de ce bâtiment : sa construction, ses usages, les mécanismes qu’il abritait, ses transformations au cours de ses 800 ans d’histoire et surtout, son avenir.

La Grande Saline de Salins-les-Bains 3 place des Salines 39110 Salins-les-Bains Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 73 10 92 https://www.grande-saline.com https://www.facebook.com/GrandeSaline;https://www.instagram.com/grandesalinesalins/ [{« type »: « phone », « value »: « 0384731092 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@grande-saline.com »}] Elle est celle par qui commence l’épopée du sel en Franche-Comté : captant l’or blanc des profondeurs de la terre, la Grande Saline de Salins-les-Bains figure parmi les plus anciens sites d’exploitation du sel ignigène. Pendant 1 200 ans, du VIIIe siècle jusqu’en 1962, hommes et femmes y ont produit le sel, indispensable à la conservation des aliments et véritable richesse qui a fait de Salins-les-Bains la capitale économique de la Franche-Comté médiévale. Avec son impressionnante galerie souterraine bâtie au XIIIe siècle pour protéger les puits d’eau salée et s’étendant sur 165 m sous la ville, sa roue hydraulique et son balancier en bois monumental du XIXe siècle toujours en fonctionnement, le bâtiment des évaporations où se trouve la dernière poêle à sel de France, la Grande Saline est un des joyaux de la Franche-Comté. Plus qu’une simple visite, partagez et vivez l’histoire d’un patrimoine vivant inscrit à

l’Unesco depuis 2009 ! accès à la galerie par un escalier de 50 marches,12°C dans la partie souterraine, parkings à proximité.

Bien avant d’être un espace dédié aux jeux, l’ancien casino de la ville de Salins-les-Bains, appelé maison du Pardessus, abritait au XIIe siècle le système d’élévation des eaux salées de la Grande …

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