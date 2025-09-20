La Maison du Patrimoine – exposition et concert Maison du patrimoine – Quimper Quimper

La Maison du Patrimoine – exposition et concert Maison du patrimoine – Quimper Quimper samedi 20 septembre 2025.

La Maison du Patrimoine – exposition et concert 20 et 21 septembre Maison du patrimoine – Quimper Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Artistes Au Jardin d’été

Exposition – Samedi et Dimanche / 10h-18h

L’exposition d’art contemporain à la Maison du patrimoine. Fruit d’un partenariat entre l’association C.A.C.T.U.S et le service Ville d’art et d’histoire, l’exposition prend place dans les jardins et au rez-de-chaussée de la Maison du patrimoine, mis à disposition de cinq artistes contemporains.

Sculptures, installations et créations sonores s’intègrent aux jardins avant et arrière de la Maison du patrimoine, jouant avec les formes, les matériaux et les échos du passé. Nicolas Fedorenko, Annelise Nguyên, Jean-Paul Thaéron, Hervé Le Nost et Hughes Germain transforment ces lieux en un parcours sensible où l’art contemporain interroge et sublime le patrimoine. Une invitation à la contemplation, à la redécouverte d’un espace où le passé et le présent s’entrelacent.

Le Jardin en Musique !

Concert de Clôture – Dimanche / 16h

Pour conclure l’exposition Artistes au jardin d’été, la Maison du patrimoine s’anime au rythme du Jazz Band de l’association Aprem’Jazz. Dans un dialogue sensible entre architecture, œuvres et musique, le concert invite à un moment sonore et poétique, en écho à la créativité qui a habité les lieux tout l’été. Une manière vibrante de faire résonner les murs d’histoire avec l’élan vivant de la création contemporaine.

—

Sans réservation, en fonction des places disponibles et de la météo !

La Maison du patrimoine, sa boutique et ses brochures

point de vente et renseignements

Samedi et dimanche / 10h-18h

La boutique de la Maison du patrimoine a encore grandi : des badges délirants conçus avec les Archives municipales et un cahier de vacances viennent compléter l’offre existante ! De quoi se faire plaisir et en apprendre plus sur Quimper ! Vous trouverez aussi les toutes dernières brochures éditées par le service.

—

Livrets gratuits disponibles à la Maison du patrimoine et à l’Office de tourisme

Maison du patrimoine – Quimper 5 rue Ar Barzh Kadiou, 29000, Quimper Quimper 29000 Penvillers Finistère Bretagne 0298955248 https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper