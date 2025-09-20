La Maison du Patrimoine La Maison du patrimoine Le Grand-Bornand

non accessible aux personnes à mobilité réduite, animaux pas acceptés

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez explorer la Maison du patrimoine, authentique demeure du XIXe siècle et parcourez à votre rythme les pièces de cette maison, réaménagée comme autrefois, pour découvrir le quotidien de nos ancêtres.

La Maison du patrimoine 305 route de la patinoire, 74450 Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 02 79 18 https://www.legrandbornand.com/la-maison-du-patrimoine.html Authentique maison et véritable modèle de l’architecture rurale du XIXe siècle, la Maison du patrimoine est le témoin des traditions et des savoir-faire qui forgent l’identité du Grand-Bornand. Parkings à proximité.

