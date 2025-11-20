La maison du Père Noël Chapele de la Congrégation Auray
La maison du Père Noël Chapele de la Congrégation Auray samedi 13 décembre 2025.
La maison du Père Noël
Chapele de la Congrégation 20 Rue du Lait Auray Morbihan
En traversant la forêt de sapins, partez à la découverte de la maison du Père Noël… et des animations
– Les automates de L’orchestre Léon Blanc , avec ses 5 ours musiciens
– Photo avec le Père Noël (aux horaires indiqués sur place)
Réalisée avec le concours du lycée Duguesclin
Samedis 13 et 20 décembre 15h-19h30
Dimanches 14 et 21 décembre 15h-19h30
Mercredi 17 décembre 15h-19h
Lundi 22 décembre 15h-19h
Mardi 23 décembre 15h-19h .
Chapele de la Congrégation 20 Rue du Lait Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23
