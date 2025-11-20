La maison du Père Noël Chapele de la Congrégation Auray

La maison du Père Noël

Chapele de la Congrégation 20 Rue du Lait Auray Morbihan

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-23

En traversant la forêt de sapins, partez à la découverte de la maison du Père Noël… et des animations

– Les automates de L’orchestre Léon Blanc , avec ses 5 ours musiciens

– Photo avec le Père Noël (aux horaires indiqués sur place)

Réalisée avec le concours du lycée Duguesclin

Samedis 13 et 20 décembre 15h-19h30

Dimanches 14 et 21 décembre 15h-19h30

Mercredi 17 décembre 15h-19h

Lundi 22 décembre 15h-19h

Mardi 23 décembre 15h-19h .

Chapele de la Congrégation 20 Rue du Lait Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

