LA MAISON DU PERE NOEL – COMEDIE D’AMIENS Amiens

LA MAISON DU PERE NOEL Début : 2025-12-20 à 16:00. Tarif : – euros.

Le saviez-vous ? Les 24 décembre, pendant qu’il fait sa tournée, le Père Noël loue sa maison en Laponie sur le site Airmagicbnb…Pour une nuit extraordinaire.Miss Pivoine et Le Professeur Latrouille s’empressent de faire une réservation pour cette nuit qui promet d’être insolite.Et surtout, ils ont une mission : résoudre la grande énigme magico scientifique de l’Ubiquité.L’ubiqui quoi ? L’ubiquité !En gros… Il fait comment le Père Noël pour être partout à la fois le soir de la grande distribution des cadeaux ? Mystère, mystère…Mais quand le Professeur et sa stagiaire arrivent dans le chalet du célèbre bonhomme en rouge, ils ne se doutent pas qu’ils vont découvrir un endroit complètement dingo et surtout la salle des jouets ! Ils ne savent pas non plus que le Père Noël est un énoooorme farceur qui va troquer son secret contre quelques services.Allez hop ! Tous sur le traineau ! Embarquez avec nos héros pour une aventure givrée, où les péripéties s’enchaînent comme une bataille de boules de neige, avec de grands moments de rires et d’interactions pour les petits et les grands !

COMEDIE D’AMIENS 55 RUE DE SULLY 80000 Amiens 80